El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, pero se espera que acumulen un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a valores más bajos a medida que avance el día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13-14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en los momentos más ventosos. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias se mantengan intermitentes, con breves momentos de calma. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 55% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

Los ciudadanos de Vilanova de Arousa deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:08, es probable que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá cubierto.

En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos días invernales en la costa gallega, donde la lluvia y el viento son protagonistas. Se recomienda precaución en la carretera y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea constante, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.