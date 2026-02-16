El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea constante, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 14 a 15 grados . Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 90%, generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. La humedad se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas en áreas expuestas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar descargas eléctricas y vientos más fuertes en caso de que se desarrollen tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que se acerque la tarde, la lluvia podría disminuir ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas y húmedas. La puesta de sol se espera para las 19:08, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día lluvioso y fresco, con temperaturas estables, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades con precaución y que estén preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, pero se espera que acumulen un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a valores más bajos a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.