El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias continuas a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones acumuladas se estiman en 5 mm durante la primera parte del día, disminuyendo a 3 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avanza la tarde, la lluvia se tornará más ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 mm y 0.4 mm en las horas posteriores. A pesar de la disminución en la intensidad de la lluvia, el cielo permanecerá cubierto con lluvias escasas durante gran parte del día.

La temperatura se mantendrá constante en 13 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad será un factor importante a considerar, ya que puede afectar la comodidad de los residentes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 18 y 38 km/h, predominando del sector oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 45% en las primeras horas y que podría llegar hasta un 50% en la franja de 13:00 a 19:00.

La visibilidad se verá afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que eviten actividades al aire libre si es posible, dado el pronóstico de lluvia y tormentas. A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias escasas, lo que sugiere que será un día para permanecer en casa y disfrutar de actividades interiores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, que se espera que sean escasas en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que en algunos momentos la intensidad de la lluvia aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y posiblemente incómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.