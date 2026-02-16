El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en las siguientes. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un tiempo húmedo y gris.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será extremo, pero la sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 96% durante la mayor parte del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 00:00 y las 01:00, y nuevamente entre las 12:00 y las 13:00, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia continua, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Los residentes deben prepararse para condiciones climáticas adversas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.