El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero y un paraguas debido a la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 50 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Vigo experimenten lluvia en estos periodos, por lo que es recomendable planificar las actividades al aire libre teniendo en cuenta estas condiciones.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 45% en las primeras horas de la mañana y del 40% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, es prudente estar alerta y tomar precauciones si se encuentra en áreas propensas a tormentas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo a mano paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance el día, la lluvia se tornará más ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en las horas posteriores.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, que se espera que sean escasas en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que en algunos momentos la intensidad de la lluvia aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.5 mm, distribuidos en intervalos a lo largo de las diferentes horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.