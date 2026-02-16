El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas del día. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad en los periodos de la mañana y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia constante, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente en la tarde. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo húmedas y frescas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Para aquellos que necesiten salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas, alta humedad y vientos del suroeste. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse cómoda y segura durante este día invernal.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.