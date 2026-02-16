El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren en la calle.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 25% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 45% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente durante el periodo de 13:00 a 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas y prepararse para la posibilidad de tormentas breves.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigos si planean salir, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 16 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

Hoy, 16 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

