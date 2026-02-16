El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas al salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Esta leve subida en la temperatura podría ofrecer un respiro a los que se vean afectados por el frío y la humedad.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 94% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también estará presente, especialmente en la tarde, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en la naturaleza.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.