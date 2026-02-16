El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y posiblemente incómodo.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no es inusual para esta época del año. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avancen las horas, la velocidad del viento se estabilizará entre 16 y 19 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío, aunque la bruma prevista para la tarde podría hacer que la visibilidad se vea afectada.

A lo largo de la mañana, las lluvias serán constantes, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente hacia el mediodía, con precipitaciones que rondarán entre 0.1 y 0.5 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas no se descarta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45%. Esto significa que los residentes deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y lluvias escasas, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados, y la humedad seguirá siendo un factor predominante, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. Las lluvias continuarán siendo una constante, y el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas nocturnas. Los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias continuas a lo largo de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.