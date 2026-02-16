El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las horas más críticas de la mañana. Esta combinación de factores puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea aún más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser fuertes y, en combinación con la lluvia, pueden dificultar la visibilidad.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad varíe. Durante la tarde, la lluvia será más escasa, pero no se descartan chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también está presente, con un 35% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque las lluvias puedan disminuir, los truenos y relámpagos podrían ser parte del panorama.

La niebla también podría hacer su aparición, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los conductores deben ser cautelosos y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en la tarde y noche.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en las siguientes. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un tiempo húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

