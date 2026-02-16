El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los primeros periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de aproximadamente 2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que rondará el 93-94%, creará una sensación de frescor que podría resultar incómoda para algunos. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica de frío.

A medida que avance la jornada, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 30% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo algunos chubascos más intensos. La probabilidad de tormenta será más alta entre las 13:00 y las 19:00, con un 55% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos.

El viento, aunque moderado, podría presentar rachas máximas de hasta 44 km/h en las primeras horas, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en zonas expuestas. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable, con rachas de entre 20 y 30 km/h.

En resumen, los habitantes y visitantes de Sanxenxo deben prepararse para un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. La tarde podría ofrecer un respiro con una leve disminución de las lluvias, pero la posibilidad de tormentas persiste, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. La lluvia será escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm, siendo el periodo más lluvioso el de las 00:00 a las 07:00, donde se espera una precipitación de 3 mm.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 3 mm, lo que indica que la lluvia será constante, aunque en su mayoría escasa.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, siendo la mayor cantidad de precipitación esperada en la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.