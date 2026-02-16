El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 14 grados. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 94-98%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, el viento se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Además, existe una probabilidad de tormenta del 30% en las primeras horas, aumentando a un 40% en la tarde y alcanzando un 45% en la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

Los ciudadanos de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias que podrían interrumpir actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que variarán entre 0.1 y 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.