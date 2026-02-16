El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 12 a 14 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, creará una sensación de frescor que podría resultar incómoda para algunos. La humedad se mantendrá elevada a lo largo del día, lo que es típico en días nublados y lluviosos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 38 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormenta también está presente, con un 30% en las primeras horas y aumentando a un 45% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y chubascos más fuertes.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 13 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:08, marcando el final de un día nublado y fresco. Los ciudadanos de Salceda de Caselas deben prepararse para un día de lluvia ligera y viento, y se recomienda llevar paraguas y abrigos si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 16 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui experimenten algunas lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.