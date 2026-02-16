El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.9 mm y 1 mm en las siguientes franjas horarias. A medida que avanza la jornada, las lluvias se tornarán más ligeras, con registros de 0.2 mm en las horas de la tarde y hasta 0.1 mm en la noche. Sin embargo, la lluvia escasa persistirá, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá constante en 13 grados durante la mayor parte del día, subiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se sitúa en torno al 91-92%. Esto significa que los habitantes de Ribadumia deben prepararse para un día fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las primeras horas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad en los periodos de 01:00 a 07:00 y 07:00 a 13:00, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían ser intensas en algunos momentos.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de clima inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, pero se espera que acumulen un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a valores más bajos a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.