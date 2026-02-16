El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 a 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, no será excesivamente frío, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa en comparación con las primeras horas, pero se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las cantidades de lluvia oscilarán entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que podría llevar a algunos episodios de lluvia más intensa.

Los habitantes de Redondela deben prepararse para un día de condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Es recomendable evitar actividades al aire libre si no son necesarias, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto y la posibilidad de lluvias persistirá hasta el ocaso, que se producirá a las 19:08.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y posiblemente incómodo.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias continuas a lo largo de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.