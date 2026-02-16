El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser más intensa debido a la lluvia constante.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 25 km/h en la mañana, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 17 y 21 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben tener en cuenta que, aunque las rachas no son extremadamente fuertes, la combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más adversas.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé una probabilidad del 45% en las primeras horas del día, que podría aumentar a un 50% durante la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

La lluvia será ligera a moderada, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las primeras horas y disminuir a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones, ya que la situación meteorológica puede evolucionar rápidamente.

Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Pontevedra que se preparen para un día lluvioso y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 3 mm, lo que indica que la lluvia será constante, aunque en su mayoría escasa.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en el periodo inicial. A lo largo de la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris, con lluvias escasas que se prolongarán hasta la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.