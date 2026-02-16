El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados durante todo el día. Este rango de temperatura, aunque fresco, no es inusual para esta época del año. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que sea alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 33 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones exteriores sean menos agradables, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de lluvia escasa, pero también habrá periodos en los que la intensidad de la lluvia aumentará. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Además, existe una probabilidad de tormenta que varía entre el 30% y el 55% en diferentes periodos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones de tormenta.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que planifiquen sus salidas con cuidado, considerando las condiciones meteorológicas adversas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.