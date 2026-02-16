El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría resultar en un ambiente bastante húmedo y pesado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 26 km/h, principalmente desde el oeste y suroeste. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente durante los momentos de lluvia. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 02:00 y las 04:00, cuando el viento soplará con mayor fuerza.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 35% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

A medida que el día avance, las lluvias comenzarán a disminuir, pero se mantendrán en forma de lloviznas ligeras. La precipitación total acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas, con cantidades menores a lo largo del resto del día. La tarde se presentará más tranquila, aunque el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de clima invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.