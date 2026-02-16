El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, pero sin llegar a cesar por completo.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 11 a 12 grados durante todo el día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad, que se mantendrá en niveles elevados, contribuirá a la persistencia de las lluvias y a la posibilidad de que se formen nieblas en las zonas más bajas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 40 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo episodios de lluvia más intensa y, en ocasiones, acompañada de truenos. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad se mantendrá, aunque con una ligera disminución, lo que sugiere que la actividad eléctrica podría ser menos frecuente, pero no se descarta por completo.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para las condiciones adversas. Llevar ropa adecuada para la lluvia y mantenerse informado sobre posibles cambios en el tiempo será fundamental. La jornada de hoy en Ponte Caldelas será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, donde la lluvia y el viento se combinarán para crear un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y posiblemente incómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.