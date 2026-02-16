El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 5 mm en el periodo inicial. A lo largo de la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris, con lluvias escasas que se prolongarán hasta la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12-13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las primeras horas. Este viento puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con la lluvia y la baja temperatura. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a oeste, manteniendo velocidades moderadas que podrían hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mayor parte del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Poio experimenten lluvias en algún momento. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que varían entre el 35% y el 50% en diferentes periodos del día. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas potencialmente severas.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de la lluvia y la posibilidad de que se presenten momentos de bruma. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté preparada para posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 3 mm, lo que indica que la lluvia será constante, aunque en su mayoría escasa.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.