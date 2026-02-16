El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 100% en las primeras horas y descenderá ligeramente a lo largo del día, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán escasas en comparación con las primeras horas, pero aún se registrarán ligeras lloviznas a lo largo del día. La cantidad total de precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la constante humedad en el ambiente podría resultar incómoda para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, lo que sugiere que las tormentas serán menos probables en la tarde y noche.

En resumen, los residentes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta humedad que marcarán la jornada. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.