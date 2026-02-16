El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% al 97% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en los momentos más intensos, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% en las primeras horas y aumentando a un 40% entre la tarde y la noche, no se anticipan eventos severos.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse bien. Aunque hay una posibilidad de tormentas, no se prevén condiciones climáticas extremas. Los residentes deben estar preparados para un día de clima variable, manteniendo un ojo en las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día alcanzarán aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.