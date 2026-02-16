El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día alcanzarán aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las horas más cálidas y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante la mañana. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que refuerza la expectativa de lluvias intermitentes.

Los ciudadanos de O Rosal deben estar preparados para un día nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, cuando las lluvias son más probables. La visibilidad puede verse afectada por la bruma, así que se aconseja precaución al conducir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.5 mm, distribuidos en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.