El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta alta humedad, combinada con la lluvia escasa, puede generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% en las primeras horas del día, aumentando a un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse algunas tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar un ambiente más dinámico y potencialmente ruidoso.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y el viento, y considerar actividades en interiores si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.