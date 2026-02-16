El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la madrugada.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de lluvia, puede generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las primeras horas. Esta combinación de viento y lluvia puede provocar que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance el día, las probabilidades de tormenta se incrementarán, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque la lluvia será intermitente, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y alta humedad. Las condiciones de viento serán notables, y existe una probabilidad considerable de tormentas durante la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a la población que tome precauciones si planea salir, especialmente en horas de mayor actividad eléctrica.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Hoy, 16 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos a lo largo del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, siendo la mayor cantidad de precipitación esperada en la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.