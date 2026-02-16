El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas si planean salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 13 a 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 94% al 97%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 43 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en el periodo de la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes significativos en este sentido.

Los habitantes de Nigrán deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y, si se planea salir, no olvidar el paraguas. A pesar de las condiciones meteorológicas, la jornada puede ser aprovechada para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar mientras se observa la lluvia caer.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana y la tarde.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

