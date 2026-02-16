El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.5 mm, distribuidos en intervalos a lo largo de las diferentes horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Sin embargo, la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Además, existe una probabilidad de tormenta del 20% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias en momentos específicos.

A medida que avance la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación de humedad y el viento podrían hacer que se perciba más fresco. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera, debido a la posibilidad de niebla y lluvia.

Hoy, 16 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo y gris.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.