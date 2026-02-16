El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones climáticas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, creará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén acumulaciones significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más activas de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con períodos de lluvia escasa que alternarán con momentos de mayor intensidad. Esto podría generar charcos y acumulaciones de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que añade un nivel de riesgo adicional a las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar posponer actividades que requieran estar al aire libre.

En resumen, Moraña enfrentará un día de lluvia constante, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La combinación de estos factores sugiere que es un buen día para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.