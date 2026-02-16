El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación térmica más baja. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente bastante frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para protegerse del viento y la lluvia, utilizando ropa impermeable y abrigada.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente en las horas de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, lo que significa que es probable que se necesiten paraguas o impermeables durante todo el día. Las condiciones de visibilidad también pueden verse afectadas por la bruma que se prevé en la tarde, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una probabilidad de tormenta del 30% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunos truenos y relámpagos. Es aconsejable que las personas que planeen actividades al aire libre estén atentas a las condiciones climáticas y busquen refugio si se presentan tormentas.

En resumen, Mondariz experimentará un día lluvioso y fresco, con temperaturas estables y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.