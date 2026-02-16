El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, que se espera que sean escasas en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que en algunos momentos la intensidad de la lluvia aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 14 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que variarán entre 21 y 33 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede afectar la estabilidad de objetos sueltos en la vía pública.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% a 45% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que se prepare para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para garantizar la seguridad y el bienestar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. La lluvia será escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm, siendo el periodo más lluvioso el de las 00:00 a las 07:00, donde se espera una precipitación de 3 mm.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance el día, la lluvia se tornará más ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en las horas posteriores.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.