El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 95%, creará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual. Los residentes deben considerar vestirse en capas y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la precipitación, se espera que la cantidad acumulada varíe a lo largo del día, con un total aproximado de 3 mm en las primeras horas y disminuyendo a 1 mm en la tarde. Las lluvias serán más intensas en los periodos de la mañana, con una ligera disminución hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se descartan chubascos ocasionales que podrían ser más intensos, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

Además, existe una probabilidad de tormentas que oscila entre el 35% y el 55% en diferentes periodos del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La población debe estar atenta a las condiciones cambiantes y prepararse para un día de lluvia persistente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.