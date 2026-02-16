El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, siendo la mayor cantidad de precipitación esperada en la madrugada.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y 19:00. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a 92% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 40 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a la dispersión de la niebla que se espera en algunos momentos del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y 07:00 y un 55% entre las 13:00 y 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen brevemente la precipitación.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día de lluvia continua y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor actividad. La combinación de lluvia, viento y alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los primeros periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de aproximadamente 2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.