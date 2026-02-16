El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 3 mm, lo que indica que la lluvia será constante, aunque en su mayoría escasa.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 13-14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 89% al 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 50 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas costeras. Esto podría generar un oleaje más agitado en la costa, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la playa o realizando actividades náuticas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre la 1 y las 7 de la tarde, así que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante esos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:08, y aunque el día habrá estado marcado por la lluvia, es posible que se aprecien algunos claros en el cielo al final de la jornada.

En resumen, Marín experimentará un día de clima inestable, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.