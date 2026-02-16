El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será extremo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar de la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y densa.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Lalín se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 25% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 35% de 07:00 a 13:00 y alcanzando un 45% de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, existe un riesgo moderado de tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos periodos.

A lo largo del día, se recomienda evitar actividades al aire libre que no sean imprescindibles, dado el pronóstico de lluvia continua y la posibilidad de tormentas. Aquellos que necesiten salir deben hacerlo con precaución, utilizando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. En resumen, el tiempo en Lalín hoy será mayormente lluvioso y fresco, con un ambiente húmedo y ventoso, lo que requerirá que los residentes se preparen para condiciones invernales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en las siguientes. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un tiempo húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.