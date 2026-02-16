El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados durante la mayor parte del día. Este rango de temperatura, aunque fresco, no es inusual para esta época del año en la región. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a un 92% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 44 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría intensificar la lluvia y generar condiciones de tiempo severo en momentos puntuales.

Los habitantes de A Illa de Arousa deben prepararse para un día de lluvia continua y viento fuerte. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y la posibilidad de que la lluvia persista hasta la noche, haciendo de este un día típico de invierno en la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la madrugada.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, pero se espera que acumulen un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a valores más bajos a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.