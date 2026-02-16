El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.5 mm, distribuidos en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 97%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, que podría resultar incómodo para algunas personas, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también estará presente, con un 25% en las primeras horas y aumentando hasta un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente si se desarrollan tormentas aisladas.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían afectar actividades al aire libre, por lo que es recomendable planificar con antelación y considerar alternativas en caso de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día alcanzarán aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.