El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . A lo largo de la jornada, se prevé que la temperatura máxima alcance los 14 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 12 grados. Esto sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores, aunque las temperaturas no serán demasiado frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en algunos momentos debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y la movilidad, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque incómoda, no debería representar un peligro significativo.

En resumen, Gondomar experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día para disfrutar de actividades en casa, mientras se mantiene la precaución al salir debido a las condiciones de visibilidad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas si planean salir.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui experimenten algunas lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.