El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 a 11 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos, generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo. Los niveles de humedad se mantendrán elevados, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 24 y 44 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste y oeste. Estas ráfagas podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o pequeños objetos en la vía pública.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% en las primeras horas del día, aumentando hasta un 45% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que requerirá precaución por parte de los ciudadanos. Es recomendable evitar actividades al aire libre y estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura no variará mucho, manteniéndose en torno a los 11 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:06, momento en el que la oscuridad y la lluvia podrían hacer que las condiciones sean aún más desafiantes para la movilidad.

En resumen, el día en Forcarei se presenta como uno de los más lluviosos del mes, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y se preparen para un día de lluvia constante.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que la lluvia será constante y, en algunos momentos, intensa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en total, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.