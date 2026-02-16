El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que la lluvia será constante y, en algunos momentos, intensa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en total, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se situará entre el 92% y el 99%, creará una sensación de frío más intensa. La humedad será especialmente alta en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h. Esto, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas centrales del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas y vientos racheados, lo que podría afectar a actividades al aire libre y al tráfico.

A medida que se acerque la noche, la lluvia comenzará a disminuir, aunque se mantendrá un cielo nublado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. En resumen, se aconseja a los habitantes de A Estrada que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que eviten salir sin un paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.