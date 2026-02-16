El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 a 13 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 95% durante el resto del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar molestias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento pueden ser notables, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que alcancen hasta 40 km/h. Esto podría afectar a actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución si se planea salir.

En cuanto a la lluvia, se prevé que las precipitaciones sean variables a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas más intensas. Las lluvias serán más escasas en algunos periodos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La posibilidad de tormentas también está presente, con un 40% de probabilidad en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

La visibilidad se verá afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, el día en Cuntis será mayormente lluvioso y fresco, con un ambiente húmedo y ventoso. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 16 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que la lluvia será constante y, en algunos momentos, intensa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en total, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones climáticas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.