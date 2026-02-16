El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esto, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará el 94%, generará una sensación de frescura y, posiblemente, incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las primeras horas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 45% de posibilidad en la mañana y un 50% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría intensificar la lluvia en ciertos momentos. La situación mejorará ligeramente hacia la noche, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias ligeras y bruma.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o realizar actividades en interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.