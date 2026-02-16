El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 98%, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, con valores del 100% entre las 7 y las 9 de la mañana, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se espera que continúe siendo notable, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las rachas máximas se producirán en la mañana, con velocidades que oscilarán entre 22 y 25 km/h.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean más escasas en la tarde y la noche. A pesar de esta disminución, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para condiciones húmedas y resbaladizas, especialmente en las carreteras y caminos.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, la probabilidad es baja, con un 10% en las horas de la mañana y un aumento a 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente, especialmente si las condiciones atmosféricas cambian repentinamente.

En resumen, el día en A Cañiza estará marcado por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que variarán entre 0.1 y 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.