El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance el día, la lluvia se tornará más ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13-14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Además, existe una probabilidad de tormenta del 45% en las primeras horas, lo que sugiere que podrían presentarse condiciones más severas en ciertos momentos. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las lluvias continuarán siendo una constante.

Es un día ideal para actividades bajo techo, y se recomienda a los residentes de Cangas que estén preparados para las condiciones climáticas cambiantes. Con el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, es aconsejable llevar paraguas y vestimenta adecuada para mantenerse secos y cómodos. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:09, las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente, aunque la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. La lluvia será escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm, siendo el periodo más lluvioso el de las 00:00 a las 07:00, donde se espera una precipitación de 3 mm.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, que se espera que sean escasas en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que en algunos momentos la intensidad de la lluvia aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

