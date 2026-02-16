El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 13 a 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, no es inusual para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana y descendiendo ligeramente a un 92% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 21 y 44 km/h, predominando de dirección sur-oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 45% de posibilidad en los periodos de 01:00 a 07:00 y 07:00 a 13:00, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será crucial para evitar sorpresas desagradables.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la madrugada.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, pero se espera que acumulen un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a valores más bajos a medida que avance el día.

