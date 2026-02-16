El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede generar un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día. Este viento, aunque fresco, también puede ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para evitar que la lluvia sea la protagonista. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que avance la jornada, se espera que las lluvias sean más intensas en ciertos periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando hasta un 55%. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes, lo que podría causar interrupciones en el suministro eléctrico o problemas en el tráfico.

Es recomendable que los residentes de Caldas de Reis tomen precauciones, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y ropa impermeable será esencial, así como evitar áreas propensas a inundaciones. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis estará marcado por un tiempo lluvioso y fresco, con altas probabilidades de tormentas y vientos significativos. La comunidad debe estar preparada para enfrentar estas condiciones adversas y priorizar la seguridad en sus actividades diarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones climáticas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.