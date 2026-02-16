El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. La lluvia será escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 3 mm, siendo el periodo más lluvioso el de las 00:00 a las 07:00, donde se espera una precipitación de 3 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13-14 grados . Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Este viento, combinado con la lluvia y la alta humedad, podría generar condiciones de niebla, especialmente en las zonas más cercanas a la costa, donde la visibilidad podría verse reducida.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea moderada, con un 45% de posibilidad en las primeras horas y un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será en su mayoría ligera, no se descartan episodios de tormenta que podrían intensificar temporalmente las precipitaciones.

Los ciudadanos de Bueu deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Es recomendable evitar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento. La niebla podría complicar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. La combinación de estos factores hará que sea un día típico de invierno en la región, donde la lluvia y la humedad marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.