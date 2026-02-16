El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 a 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 98%. Esto generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar algunas molestias al desplazarse al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea variable, con momentos de mayor intensidad. En total, se prevé una acumulación de aproximadamente 3 mm de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en la tarde. Las lluvias serán más frecuentes entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los desplazamientos durante estos periodos podrían verse complicados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían incluir descargas eléctricas.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias persistentes y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que considere el uso de paraguas y ropa adecuada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones climáticas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.