El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será soportable, especialmente para aquellos que estén acostumbrados a las condiciones invernales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 20 y 27 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 95-97% durante la mayor parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de lluvia y el viento, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Baiona que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando ropa adecuada y, si es posible, un paraguas o impermeable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 25% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, aunque la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea significativa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes a lo largo del día.

Los amantes de la naturaleza y los paseos por la costa deben tener en cuenta que las condiciones del mar podrían verse alteradas debido al viento y las lluvias, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades acuáticas. En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a abrigarse bien si se sale al exterior.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas si planean salir.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

