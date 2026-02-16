El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que variarán entre 0.1 y 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para quienes planean actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la sensación de humedad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 42 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se va a salir. Las ráfagas de viento podrían ser más notorias en áreas abiertas, así que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de llevar un paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que se esperan lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Hoy, 16 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.