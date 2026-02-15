El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm en las horas más intensas. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la intensidad podría aumentar, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando se prevé que las lluvias sean más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, que se mantendrán durante la mayor parte del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 87-93%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, ya que las rachas de viento podrían ser fuertes y la lluvia podría dificultar la visibilidad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad hasta la tarde, aumentando a un 35% en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo durante la jornada.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo una atmósfera gris que podría influir en las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor excesivo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.